Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи 26 июля, 17:06 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Кремль)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа. Там он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает TRT.

Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят войну, развязанную Россией в Украине, и другие события в регионе.

Кроме того, TRT сообщает, что стороны дадут окончательную оценку договору об экспорте украинского зерна.

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25 июля Эрдоган заявил, что западные политики используют «неправильный подход» к российскому диктатору Владимиру Путину.

20 июля Эрдоган провел встречу с Путиным в Иране. Российский диктатор попал в довольно унизительную для себя ситуацию. Эрдоган, по всей видимости, не спешил на встречу с главой кремлевского режима, из-за чего Путину пришлось его ждать.



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