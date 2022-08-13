Эрдоган планирует встретиться с Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16 — СМИ 13 августа, 21:15 Реджеп Эрдоган (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16, сообщает Sabah.

В материале говорится, что переговоры о покупке F-16 между Турцией и США длятся уже некоторое время. По данным СМИ, этот вопрос будет рассмотрен во время возможной встречи Эрдогана и Байдена на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

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Турция не хочет, чтобы решение этого вопроса затягивалось и пытается ускорить поставки истребителей. По этой причине страна ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение Конгресса США.

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Турция подверглась санкциям и была исключена из американской программы F-35 за то, что отказалась избавиться от российских систем противоракетной обороны С-400.

Вместо того чтобы больше не участвовать в программе F-35, Турция предложила сделку, по которой она будет покупать новые F-16 у США, одновременно модернизируя свой существующий парк из 80 старых F-16, остро нуждающихся в модернизации.

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