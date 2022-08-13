Эрдоган планирует встретиться с Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16 — СМИ

13 августа, 21:15
Реджеп Эрдоган (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Реджеп Эрдоган (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16, сообщает Sabah.

В материале говорится, что переговоры о покупке F-16 между Турцией и США длятся уже некоторое время. По данным СМИ, этот вопрос будет рассмотрен во время возможной встречи Эрдогана и Байдена на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

Видео дня

Турция не хочет, чтобы решение этого вопроса затягивалось и пытается ускорить поставки истребителей. По этой причине страна ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение Конгресса США.

Читайте также:
Чего Эрдоган добивается от Путина

Турция подверглась санкциям и была исключена из американской программы F-35 за то, что отказалась избавиться от российских систем противоракетной обороны С-400.

Вместо того чтобы больше не участвовать в программе F-35, Турция предложила сделку, по которой она будет покупать новые F-16 у США, одновременно модернизируя свой существующий парк из 80 старых F-16, остро нуждающихся в модернизации.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Турция Джо Байден Реджеп Тайип Эрдоган Истребители Истребитель

Эксклюзивы НВ

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч (Фото:Teatr Wielki — Opera Narodowa / Karpati&Zarewicz)
«Русских туристов здесь нет» /
Новый посол Зварыч о сотрудничестве Польши с Украиной: Друзьям добавляет оптимизма, врагам — страха. Интервью
13 августа, 16:49
Геополитика
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Запад очень рискует. Что нужно Украине

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

13 августа, 12:20
Мнения
Свитер или джемпер карамельного цвета — стильная база для образов с джинсами (Фото:instagram.com/anoukyve)
Универсальны и легко комбинируемы /
Пять вещей, которые составляют основу современного базового гардероба
13 августа, 12:14
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X