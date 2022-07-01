Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным 1 июля, 16:18 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS / Florion Goga)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Комерсантъ.

Он уточнил, что переговоры будут касаться экспорта сельскохозяйственной продукции.

«Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, и мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги», — заявил Эрдоган.

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30 июня Эрдоган заявил, что находится в тесном контакте с российскими диктатором Владимиром Путиным. Он объяснил, что делает это для прекращения войны в Украине.

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