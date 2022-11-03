Шольц изменил свое отношение к Путину и позицию по России — Эрдоган 3 ноября, 13:11 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину и позицию по России.

Об этом сообщает DailySabah в Twitter.

По его словам, дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем.

«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по России, подчеркнув общие позиции», — сказал он.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию и диктатора Владимира Путина прекратить ядерные угрозы и заявил, что Кремль совершает одну ошибку за другой.

31 октября президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с Олафом Шольцем создание воздушного щита над Украиной после очередного массированного ракетного обстрела РФ.

В Twitter Зеленский сообщил, что проинформировал Шольца об очередном акте ракетного террора РФ. Он также поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T.