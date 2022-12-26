В войне России против Украины Запад «занимался лишь провокациями» — Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в войне России против Украины Запад «занимался лишь провокациями».
Об этом сообщает Anadolu.
«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне», — сказал он.
По его словам, «роль посредника» взяла на себя Турция.
«Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году, и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора», — сказал он.
В воскресенье, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В этот же день Эрдоган провел разговор с диктатором Путиным.