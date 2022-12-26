В войне России против Украины Запад «занимался лишь провокациями» — Эрдоган

26 декабря, 10:49
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в войне России против Украины Запад «занимался лишь провокациями».

Об этом сообщает Anadolu.

«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне», — сказал он.

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По его словам, «роль посредника» взяла на себя Турция.

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«Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году, и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора», — сказал он.

В воскресенье, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В этот же день Эрдоган провел разговор с диктатором Путиным.

https://www.youtube.com/watch?v=b_rPMjWJ-No
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Запад Война России против Украины

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