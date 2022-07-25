«Так не подобает политикам». Эрдоган обвинил Запад в «неправильном подходе» к Путину

25 июля, 23:58
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Кремль)

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Кремль)

Западные политики используют «неправильный подход» к российскому диктатору Владимиру Путину, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью TRT он заявил, что Путин якобы отвечает на действия Запада зеркально.

«Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, — ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь», — заявил он.

Видео дня
https://twitter.com/PresserWatch/status/1551633508476616711

20 июля Эрдоган провел встречу с Путиным в Иране. Российский диктатор попал в довольно унизительную для себя ситуацию. Эрдоган, по всей видимости, не спешил на встречу с главой кремлевского режима, из-за чего Путину пришлось его ждать.

https://www.youtube.com/watch?v=8ayjoq0eAjo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Запад Война России против Украины

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