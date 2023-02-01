Эрдоган назвал «рискованным» решение о передаче танков Украине 1 февраля, 23:07 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Предоставление Украине танков другими странами не поможет решить проблемы, которые создает Россия, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Турция проявила большую инициативу по разрешению ситуаций, сложившихся на фоне вооруженного нападения России на Украину. Его страна была посредником зернового коридора, обмена пленными и гуманитарной помощи.

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Однако он считает, что передача украинским военным танкам является рисковым решением и не поможет быстрее решить проблемы.

«Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов», — сказал Эрдоган.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.



25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.



В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 300 танков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.



Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки отправят в Украину примерно через три месяца.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Подготовка ВСУ к использованию немецких танков должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.