Ядерная война — это катастрофа, прекратите говорить об этом — Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цена перехода к ядерной войне — катастрофа.
Об этом сообщает CNN Turk.
«Цена перехода к ядерной войне — катастрофа. Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать», — сказал он.
Эрдоган призвал решать все с помощью дипломатии.
По его словам, проведение «референдумов» на захваченных страной-агрессором территориях Украины вызывает «еще большее беспокойство».
«Это усложняет дипломатические усилия. Здесь может быть аннексия. Путин, я знаю, сделает это, если он что-то задумает», — сказал он.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.