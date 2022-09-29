Ядерная война — это катастрофа, прекратите говорить об этом — Эрдоган 29 сентября, 11:30 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цена перехода к ядерной войне — катастрофа.

Об этом сообщает CNN Turk.

«Цена перехода к ядерной войне — катастрофа. Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать», — сказал он.

Эрдоган призвал решать все с помощью дипломатии.

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По его словам, проведение «референдумов» на захваченных страной-агрессором территориях Украины вызывает «еще большее беспокойство».

«Это усложняет дипломатические усилия. Здесь может быть аннексия. Путин, я знаю, сделает это, если он что-то задумает», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.