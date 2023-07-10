Эрдоган назвал новое требование для одобрения Турцией членства Швеции в НАТО 10 июля, 14:34 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал открыть двери Евросоюза для Анкары, после чего может разблокировать путь Швеции к вступлению в НАТО.

Об этом он заявил перед вылетом на саммит в Вильнюсе в понедельник, 10 июля, сообщает CNN Türk.

«Я обращаюсь отсюда к странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет, но я также обращусь к ним в Вильнюсе. Сначала проложите путь для Турции в ЕС, а затем мы проложим путь для Швеции, так же, как мы проложили путь для Финляндии», — сказал Эрдоган.

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По его словам, он говорил об этом во время встречи с президентом США Джо Байденом и проведет встречу сегодня вечером с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Эрдоган подчеркнул, что прогресс по процессу членства Швеции в НАТО зависит от выполнения требований, зафиксированных в трехстороннем соглашении.

29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия. Стокгольм и Хельсинки пообещали «полное сотрудничество» в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее союзников, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию. Сейчас Анкара тормозит одобрение вступления, в частности, из-за случаев сожжения Корана в Швеции.

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Турция — страна-кандидат на вступление в ЕС с 1999 года, но соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществомЕЭС) подписала еще в 1964 году. В 2005-м начались переговоры о членстве, но в 2016-м их приостановили из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя по поводу нарушения в Турции прав человека и принципов демократии. Сейчас переговоры фактически в тупике.