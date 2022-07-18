Эрдоган предупредил, что может заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

18 июля, 20:34
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что может заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО в случае, если страны не выполнят обещания по борьбе с организациями, которые Турция считает террористическими.

Об этом сообщает Reuters.

«Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если страны Северной Европы не выполнят обещания по борьбе с терроризмом, данные в прошлом месяце», — пишет издание.

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Эрдоган добавил, что, по его мнению, Швеция «не показывает хороших результатов» относительно выполнения обещанного.

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских группировок, которые она считает террористами.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган

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