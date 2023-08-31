Эрдоган может встретиться с Путиным 4 сентября в Сочи — турецкие СМИ

31 августа, 16:54
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Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Эрдоган с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.

Об этом сообщает турецкое издание СNN Türk.

«Встреча двух лидеров состоится 4 сентября в Сочи», — утверждают СМИ.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

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9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.

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21 августа Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.

По данным издания Yeni Şafak, Эрдоган сам поедет в Россию для встречи с Путиным.

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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