Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной — СМИ 4 сентября, 11:40 Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

Издание пишет, что Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, «для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами».

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Также в ходе встречи обсудят вопрос зернового коридора и формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию.

Встреча Путина и Эрдогана — что известно

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Называли также сроки — конец августа или начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение об экспорте зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором по телефону.

25 августа в Кремле заявили, что встреча Эрдогана и диктатора Путина уже «готовится».

Президент Турции сам приедет в РФ 4 сентября. Ожидается, что переговоры с диктатором пройдут в Сочи.

