Посол Украины в Турции развенчал миф о схожести Эрдогана с Путиным 3 августа, 17:59 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин на встрече в Иране, 19 июля (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Посол Украины в Турции Василий Боднарь в интервью Радио НВ развенчал миф о схожести Эрдогана с Путиным.



«Я не вижу никаких сходств, поскольку и методы управления, и система организации власти совершенно отличны. В Турции существует достаточно широкий спектр политических партий, есть оппозиционная шестерка. Партия Эрдогана не одна в парламенте, а формирует коалицию с партией националистического движения. Это тоже проявление определенной демократии», — сказал Боднарь.

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Украинский посол напомнил, что сейчас в Турции приближаются выборы и «набор месседжей к обществу совершенно не такой, как в России, где все выступают за одного „секретаря ЦК КПСС“».

Также, по его словам, в Турции другое отношение к инакомыслию, хотя есть «некоторые лица, которые и в тюрьме находятся, и под следствием», за что турецкие власти критикуют, и «кейсы, связанные с решением ЕСПЧ».

«Но это единичные случаи, не имеющие массового характера, как на территории страны-агрессора», — подчеркнул Боднарь.

«С другой стороны, здесь большую роль играет бизнес, формируемый по семейно-корпоративному типу. Чрезвычайно нелегко поручить какому-нибудь бизнесу делать так, как это делают, например, в России, где перераспределяют ресурсы или прекращают поставки газа или пытаются отобрать бизнес. То есть, это невозможно в Турции», — рассказал о еще одном отличии Турции от России украинский посол.

Он добавил, что Турция зависима от энергоресурсов, что не позволяет ей вести себя так, как страна-агрессор и имеет другую религию и «совсем другие человеческие ценности».

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные политики используют неправильный подход к российскому диктатору Владимиру Путину.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь», — сказал он.

А в июне министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стране могут вернуть смертную казнь.

Заявление о возврате смертной казни Эрдоган сделал говоря о лесных пожарах. Президент считает, что для того, кто поджог лес приговор должен быть «устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор».

Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.



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