Эрдоган и Путин не обсуждали урегулирование войны РФ против Украины — Песков

13 октября, 17:27
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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, 13 октября (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, 13 октября (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В ходе встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана 13 октября урегулирование войны России против Украины не обсуждалось.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Русская служба Би-би-си.

Их встреча состоялась в четверг на полях проходящего в Казахстане Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Издание напоминает, что Эрдоган уже не раз выступал посредником в решении некоторых важных вопросов в этой войне. В частности, при его участии была достигнута договоренность о возобновлении экспорта украинского зерна на мировой рынок.

«Поэтому ожидалось, что Украина будет одной из тем переговоров Путина и Эрдогана в Астане», — говорится в сообщении.

Однако этого, по словам Пескова, не произошло.

Ожидалось, что главной темой переговоров Эрдогана с российским диктатором станет война в Украине. За несколько дней до сегодняшней встречи спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, несомненно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром».

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку России аннексировать захваченные территории Украины. Соответствующий указ Зеленского был подписан 30 сентября, в день фарса аннексии в Москве. В документе говорится, что СНБО решил констатировать невозможность проведения переговоров с Путиным.

С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией. Турция не вводила жестких санкций против России, однако турецкие компании поставляют вооружение Украине — в частности беспилотники Байрактар (отказываясь продавать их в РФ).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков Переговоры с Россией Война России против Украины

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