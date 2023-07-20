«Турция не готова к эскалации». Встреча Эрдогана с Путиным может не состояться — Семиволос о перспективах зерновой сделки 20 июля, 17:25 NV Премиум Российский диктатор Путин и президент Турции Эрдоган в Узбекистане. 16 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин вышел из «зерновой сделки» и обнародовал условия своего возвращения к ее реализации.

И хотя волна проукраинских и прозападных жестов со стороны Турции и ее президента Реджепа Эрдогана стала одним из последних и неожиданных для России последствий ее вторжения в Украину, Анкара не готова радикально отвечать Путину и эскалировать ситуацию с экспортом украинского зерна.

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Кто сможет повлиять на диктатора, проанализировал в эфире Radio NV Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

— Есть публикация Bloomberg, где сомневаются, что Турция будет продолжать зерновую сделку. Как вы думаете, как будет действовать Эрдоган в такой ситуации?

— Лично Эрдоган хотел бы продлить это соглашение. Это 100%. Он говорил об этом много раз. И очевидно, что он возлагает большие надежды на предстоящую встречу с Путиным, хотя неизвестно, состоится она или нет. Это пока большой вопрос.

По состоянию на сейчас, явно, что Эрдоган не готов осуществлять какие-то радикальные шаги, эскалировать ситуацию. И сценарий, при котором турецкие военные корабли могут патрулировать зерновой коридор, на данный момент, выглядит не очень реалистичным. Хотя еще неделю-две назад такая опция рассматривалась.