По телефону и лично. Эрдоган и Путин договорились о формате переговоров 30 июля, 18:20 Российский диктатор Путин и президент Турции Эрдоган договорились провести телефонный разговор, а затем — встретиться лично (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин договорились провести телефонный разговор, а также личную встречу, которая планировалась еще весной.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, передает издание Anadolu.

«Мы договорились… либо он (Эрдоган — ред.) к нам приедет, либо я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских — ред.) выборов (в Турции — ред.), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», — заявил российский диктатор.

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По его словам, что визит кремлевского главы накануне президентских выборов в Турции мог рассматриваться как «попытка влияния на внутриполитический процесс».

«Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где — либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», — сказал Путин.

Российский диктатор объяснил невозможность провести двусторонний телефонный разговор из-за того, что Эрдоган предложил «не удобное для меня время».

«Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня — ему неудобно, предложил завтра — ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим», — резюмировал Путин.

В пятницу, 28 июля, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что российский диктатор игнорирует запросы президента Турции Реджепа Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.



