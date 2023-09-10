Дополнительные рычаги для Кремля. ISW критически оценил идеи уступок России от Гутерриша и Эрдогана и вялую декларацию G20 о войне 10 сентября, 07:46 Реджеп Эрдоган и Нарендра Моди на саммите G20 в Индии (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Попытки генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана найти путь к уступкам России для восстановления зерновой сделки дают Кремлю дополнительные рычаги влияния для давления на Запад.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 9 сентября.

ВСУ достигли подтвержденных успехов в районе границы Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области и заявили о продвижении к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской области, где, как утверждают российские источники, в последние дни активизировались бои. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) на западном участке фронта в Запорожской области. Генштаб Украины также сообщил, что украинские силы достигли неопределенных успехов южнее Работино (10 км к югу от Орехова). Один из российских провоенных блогеров, связанный с Кремлем, заявил, что ВСУ заставили российские силы отойти из Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута).

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ISW называет «стандартной и шаблонной» консенсусную декларацию саммита G20 в Индии, поскольку в документе есть призыв к «длительному миру» в Украине, однако нет прямого осуждения вторжения России в Украину. G20 выступила за то, чтобы все государства-участники придерживались правил и принципов международного права, и призвала к воплощению инициатив, которые бы привели к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине».

Аналитики ISW расценивают отказ Кремля от восстановления Черноморской зерновой инициативы как попытку Москвы получить от Запада максимальные уступки — на фоне вероятного убеждения властей РФ, что очевидная поддержка или принятие ее требований со стороны некоторых международных игроков дает России больше рычагов влияния на пересмотр соглашения. Представитель Кремля Дмитрий Песков 9 сентября повторил, что Россия не возобновит свое участие в зерновой сделке, пока не будут выполнены все ее требования. Песков особо подчеркнул требование Кремля восстановить подключение Россельхозбанка к банковской системе SWIFT и предположил, что подключение одной из дочерних компаний банка является недостаточным. Именно такое предложение, по данным СМИ, содержалось в недавнем письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел России Сергею Лаврову (с предложением значительных уступок для России в обмен на ее возвращение к соглашению — в частности восстановление доступа к SWIFT для дочерней компании Российского сельскохозяйственного банка в Люксембурге). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также поддержал предоставление России более широких уступок во время саммита G20 в Нью-Дели, где он, как сообщается, призвал лидеров G20 возобновить страхование российских грузов зерна и удобрений и подключить российские банки к SWIFT.

В ISW отмечают: Кремль может считать, что поддержка Эрдоганом и Гутерришем уступок России оказывает дальнейшее давление на Запад, чтобы тот согласился на требования России по возвращению к зерновой сделке. Поэтому российские чиновники, вероятно, будут продолжать отклонять даже те предложения, которые соответствуют многим из этих требований, в надежде добиться максималистского набора уступок, прогнозируют аналитики ISW. Однако Кремль вряд ли имеет истинное намерение возвращаться к зерновой сделке, а вместо этого может стремиться увеличить рыночную долю и привлекательность российского зерна путем ухудшения экспортного потенциала украинского зерна из-за продолжения ударов по зерновой и портовой инфраструктуре Украины, отмечают эксперты.

Вторжение России в Украину и его последствия привели к тому, что текущий избирательный сезон является одним из самых «неконкурентных» в истории РФ, так как война все больше ограничивает российскую местную и региональную политику, при этом даже минимальная довоенная конкуренция подавляется, констатируют эксперты ISW.