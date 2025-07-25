Эрдоган обсудит с Трампом и Путиным возможность встречи на уровне лидеров в Стамбуле

Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Трампом о возможности встречи в Стамбуле (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле.

Для этого он планирует провести переговоры с обоими лидерами, сообщили в управлении коммуникаций Турции в соцсети Х в пятницу, 25 июля.

«На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле», — говорится в сообщении.

23 июля глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила на переговорах в Стамбуле провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что предложение украинской стороны о встрече лидеров является постоянным, его можно реализовать в любое время, а президент Украины Владимир Зеленский будет готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский заявил, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Ранее Украина предлагала встречу на уровне лидеров еще в июне во время второго раунда переговоров с Россией.