Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Зеленского с Путиным

22 августа, 19:29
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во Львове 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во Львове 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Haberturk в понедельник, 22 августа, со ссылкой на заявление Эрдогана после заседания его кабинета.

По словам турецкого президента, война России против Украины имеет последствия, затрагивающие Анкару и все человечество.

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«Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — сказал он.

Как пишет Anadolu, Эрдоган надеется, что это произойдет «в недалеком будущем».

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18 августа во Львове состоялись двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут. Эрдоган, который перед этим виделся с главой кремлевского режима, предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле.

Зеленский после встречи подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что российские войска покинут оккупированные украинские территории.

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До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что страна-агрессор не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Владимир Зеленский Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

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