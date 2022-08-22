Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Зеленского с Путиным 22 августа, 19:29 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во Львове 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Haberturk в понедельник, 22 августа, со ссылкой на заявление Эрдогана после заседания его кабинета.

По словам турецкого президента, война России против Украины имеет последствия, затрагивающие Анкару и все человечество.

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«Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — сказал он.

Как пишет Anadolu, Эрдоган надеется, что это произойдет «в недалеком будущем».

18 августа во Львове состоялись двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут. Эрдоган, который перед этим виделся с главой кремлевского режима, предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле.

Зеленский после встречи подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что российские войска покинут оккупированные украинские территории.

До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что страна-агрессор не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

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