«Как ножом по понятно чему». Как Эрдоган играет с ослабленным Путиным и арестует ли его в Турции — интервью NV с Климкиным 9 июля, 16:30 NV Премиум Эрдоган и Путин могут встретиться в августе (Фото:Alexander Demyanchuk/Reuters)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV объяснил, как изменилось отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к России и к диктатору Владимиру Путину в частности.

— Большой неожиданностью оказался визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Эрдоган смог удивить не только украинское общество, но и российское. Представитель Путина Песков жалуется, а Эрдоган разводит руками, потому что Турция отдала пятерых командиров Азова, защитников Азовстали, которые по условиям договоренностей должны пробыть до конца войны в Турции. И это очень негативно восприняли в России. Песков даже заявил, что Турция нарушила условия договора. А что именно побудило Эрдогана пойти на такой шаг? Возможно, рано радоваться, и взамен он что-то пообещал другое России?

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— Лишь в одном с вами позволю не согласиться: Эрдоган делает все что угодно, но руками точно не разводит. Когда Эрдоган что-то делает, он это делает абсолютно сознательно, он культивирует этот имидж сильного лидера, но совершенно в ином ракурсе, чем Путин.

Я уверен, что Эрдоган это сделал сознательно, как результат понимания российской позиции. Для Эрдогана очень важно оставаться уникальным посредником между Западом и Путиным.

Эрдоган вложился и политически, и лично в существование зерновой договоренности. Сейчас Россия пытается ее сбить окончательно и шантажирует, продвигая весьма существенные изменения в санкционном режиме. Они хотят вывести из санкционного режима, как вы знаете, банк, ответственный за сельскохозяйственный экспорт. Они хотят экспортировать удобрения без проблем, ссылаясь якобы на гуманитарный контекст. Они хотят зарабатывать на аммиаке и еще много всего. У них там список требований на более чем страницу. И Эрдоган понимает, что этот шантаж — это уж слишком.

Понятийная логика Эрдогана в этом смысле не совпадает с понятийной логикой Путина.

