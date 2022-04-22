Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным 22 апреля, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни он планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Наши друзья свяжутся с ними сегодня, мы планируем провести повторный разговор с Путиным и Зеленским сегодня или завтра. С помощью этих звонков мы планируем вывести процесс в Стамбуле на уровень лидеров», — сказал он.

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Отвечая на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой, Эрдоган сказал, что он «не лишен надежды».

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В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

2 апреля представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью состоится в Турции. Точной даты переговоров еще нет.

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