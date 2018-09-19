Эпоха без войны. О чем договорились лидеры двух Корей на первой за десятилетие встрече в Пхеньяне

Спустя пять месяцев после исторических переговоров лидеров Северной и Южной Кореи, состоявшихся на границе двух стран в апреле, политики встретились в столице КНДР Пхеньяне.

18 сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин прибыл с трехдневным визитом к своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну. Для Сеула это первая официальная поездка главы государства в КНДР за последнее десятилетие.

В отличие от символической встречи весной 2018 года, в ходе трехдневного межкорейского саммита Мун Чжэ Ин попытался добиться предметных результатов переговоров. Ключевой темой его визита стало ядерное разоружение КНДР – а точнее, выполнение Пхеньяном договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров с Южной Кореей и США. С тех пор процесс денуклеаризации застопорился.

НВ рассказывает, какие вопросы в итоге удалось решить лидерам двух Корей – большинство их договоренностей закреплены в совместном соглашении, которое было подписано 19 сентября.

Закрытие главного ядерного объекта КНДР

Северная Корея согласилась закрыть свой ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне - крупнейший ядерный объект страны, - если США пойдут на "взаимные меры".

Центр в Йонбене был основан еще в 1964 году при содействии СССР. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии не имеют к нему доступа с 2009 года. Именно в этом центре КНДР предположительно обогащает уран для своих ядерных ракет.

Кроме того, КНДР пообещала в присутствии международных экспертов демонтировать ядерный полигон Тонхчан, где проводились ракетные испытания.

До тех пор Пхеньян обязался не проводить ракетных или ядерных испытаний.

Военное соглашение

По итогам межкорейского саммита министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и его южнокорейский коллега Сон Ён Му подписали "всеобъемлющее военное соглашение".

Его точные подробности пока неизвестны, однако документ включает в себя обязательство сторон работать над превращением "демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания".

Комментируя подписанный документ, лидеры обеих стран заявили, что они "делают шаг к миру" и устраняют угрозу конфликта на Корейском полуострове.

"Эпоха без войны началась", - оптимистично подчеркнул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с Ким Чен Ыном 19 сентября.

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Возобновление контактов между КНДР и США

По итогам переговоров с лидером КНДР южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил надежду на скорое возобновление переговоров между Северной Кореей и США. "Они неизменно демонстрируют друг другу свое доверие, и я надеюсь, что как можно скорее состоится еще один саммит между двумя странами [первая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошла 12 июня]", - отмети Мун Чжэ Ин.

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Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал межкорейский саммит в своем Twitter, перечислив его итоги и назвав их "очень впечатляющими".

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2018 г.

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2018 г.

Анонс исторического визита Ким Чен Ына в Сеул

В соглашении, которое подписали Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в ходе трехдневного саммита, идет речь также об ответном визите лидера КНДР в столицу Южной Кореи Сеул. Он должен состояться "как можно скорее".

Этот визит будет иметь историческое значение – после Корейской войны 1950-1953 годов никто из лидеров КНДР еще не ездил в Сеул

"Я пообещал президенту Мун Чжэ Ину приехать в Сеул в ближайшем будущем", - подтвердил на пресс-конференции северокорейский лидер.

В ответ на это глава Южной Кореи заявил, что на саммите была достигнута договоренность освободить Корейский полуостров от "ужасов войны".

Этот визит будет иметь историческое значение – после Корейской войны 1950-1953 годов никто из лидеров КНДР еще не ездил в Сеул.

Объединение железных дорог

Главы Северной и Южной Кореи также договорились до конца года объединить железнодорожные линии на восточной и западной стороне полуострова, что проложить инфраструктурную связь через одну из самых военизированных границ мира.

Речь идет также об объединении автомобильных дорог.

Совместная заявка на Олимпиаду

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились представить совместную заявку своих государств на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Возобновление совместных экономических проектов

Лидеры двух Корей заявили также о возобновлении сотрудничества по двум крупным экономическим проектам "как только позволят условия". Речь идет о промышленном регионе Кэсон и туристическом проекте Кымгансан.

В 2004 году в КНДР открылся Кэсонский промышленный парк, созданный совместно с правительством Южной Кореи. Он расположен в 10 километрах к северу от демилитаризованной зоны на границе двух стран. Cвою работу здесь открыли более 100 южнокорейских малых и средних компаний, осуществлявших производство одежды, посуды, часов и другой продукции на общую сумму, составившую $1,65 млрд с 2004 по 2011 годы.

Однако в связи с обострением отношение между Сеулом и Пхеньяном в апреле 2013 года КНДР закрыла доступ в Кэсон сначала южнокорейским работникам, а затем и северокорейским. Производство в промышленном парке остановилось. В феврале 2016 года Южная Корея заявила о прекращении работы промышленной зоны Кэсон. КНДР перебросила туда военные подразделения, а Южная Корея прервала подачу электроэнергии и воды на территорию комплекса, а также вывезла оборудование своих компаний.

Туристический регион Кымгансан - специальный административный регион в КНДР. Он был основан в 2002 году для принятия потока южнокорейских туристов в горы Кымгансан (Алмазные горы). С 2008 года доступ южнокорейских туристов был закрыт по инициативе Сеула, а в 2010 году Пхеньян объявил о самостоятельном управлении регионом.