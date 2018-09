Эпоха без войны. О чем договорились лидеры двух Корей на первой за десятилетие встрече в Пхеньяне

Спустя пять месяцев после исторических переговоров лидеров Северной и Южной Кореи, состоявшихся на границе двух стран в апреле, политики встретились в столице КНДР Пхеньяне.

18 сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин прибыл с трехдневным визитом к своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну. Для Сеула это первая официальная поездка главы государства в КНДР за последнее десятилетие.

В отличие от символической встречи весной 2018 года, в ходе трехдневного межкорейского саммита Мун Чжэ Ин попытался добиться предметных результатов переговоров. Ключевой темой его визита стало ядерное разоружение КНДР – а точнее, выполнение Пхеньяном договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров с Южной Кореей и США. С тех пор процесс денуклеаризации застопорился.

НВ рассказывает, какие вопросы в итоге удалось решить лидерам двух Корей – большинство их договоренностей закреплены в совместном соглашении, которое было подписано 19 сентября.

Северная Корея согласилась закрыть свой ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне - крупнейший ядерный объект страны, - если США пойдут на "взаимные меры".

Центр в Йонбене был основан еще в 1964 году при содействии СССР. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии не имеют к нему доступа с 2009 года. Именно в этом центре КНДР предположительно обогащает уран для своих ядерных ракет.

Кроме того, КНДР пообещала в присутствии международных экспертов демонтировать ядерный полигон Тонхчан, где проводились ракетные испытания.

До тех пор Пхеньян обязался не проводить ракетных или ядерных испытаний.

По итогам межкорейского саммита министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и его южнокорейский коллега Сон Ён Му подписали "всеобъемлющее военное соглашение".

Его точные подробности пока неизвестны, однако документ включает в себя обязательство сторон работать над превращением "демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания".

Комментируя подписанный документ, лидеры обеих стран заявили, что они "делают шаг к миру" и устраняют угрозу конфликта на Корейском полуострове.

"Эпоха без войны началась", - оптимистично подчеркнул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с Ким Чен Ыном 19 сентября.

По итогам переговоров с лидером КНДР южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил надежду на скорое возобновление переговоров между Северной Кореей и США. "Они неизменно демонстрируют друг другу свое доверие, и я надеюсь, что как можно скорее состоится еще один саммит между двумя странами [первая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошла 12 июня]", - отмети Мун Чжэ Ин.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал межкорейский саммит в своем Twitter, перечислив его итоги и назвав их "очень впечатляющими".

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........