США помогут Украине построить «армию будущего» — Блинкен 2 июня, 16:13 Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via REUTERS)

США помогут Украине построить «армию будущего». Речь идет о современных военно-воздушных силах, вооружении и прочем.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию.

По словам Блинкена, предпосылкой к переговорам Киева и Кремля является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии. Также он добавил, что инвестиции в силу Украины не вредят дипломатии, а наоборот — прокладывают к ней путь.

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Глава Госдепа отметил, что США помогут создать «украинские Вооруженные силы будущего».

«Это означает — современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники», — пояснил Блинкен.

3 мая Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

25 мая состоялось 12 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), во время которого союзники обсуждали усиление ПВО Украины и авиационную коалицию для обучения украинских пилотов.