Блинкен встретился с Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения РФ — CNN

2 марта, 14:05
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Блинкен встретился с Лавровым в кулуарах встречи глав МИД стран G20 (Фото:@SecBlinken)

Блинкен встретился с Лавровым в кулуарах встречи глав МИД стран G20 (Фото:@SecBlinken)

В четверг, 2 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет CNN со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепа.

По данным собеседника издания, короткий разговор состоялся в кулуарах встречи глав МИД стран G20 в Нью-Дели (Индия).

Переговоры длились около десяти минут.

Во время разговора Блинкен призвал РФ возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

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Ранее на встрече стран G20 госсекретарь США заявил, что она «омрачена» войной в Украине.

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«К сожалению, эта встреча снова была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины, преднамеренной кампанией уничтожения гражданских объектов и нападением на основные принципы Устава ООН», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/watch?v=cd5v7-N2TII

В последний раз Блинкен встречался с Лавровым за месяц до полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину. Тогда встреча прошла в Женеве, где Россия выдвинула США и НАТО требования по «гарантиям безопасности», одним из которых являлось невступление Украины в Альянс.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Россия Сергей Лавров G20 Энтони Блинкен Война России против Украины

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