Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о разговоре с Лавровым на саммите G20 3 марта, 12:27 Энтони Блинкен провел короткий разговор с Лавровым на встрече глав МИД стран G20 (Фото:Amit Dave/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о своих переговорах на встрече стран G20, где состоялась также его встреча с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

«Я разговаривал с Энтони Блинкеном, который проинформировал меня о своих обсуждениях на G20», — написал Кулеба в своем Twitter.

Он добавил, что подробно рассказал о дальнейших шагах Украины по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Видео дня

«Наше следующее большое дело — обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми», — резюмировал Кулеба.

2 марта Блинкен провел короткий разговор с Лавровым. Это была их первая встреча с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным CNN, разговор длился около десяти минут в кулуарах встречи глав МИД стран G20.

Позже Блинкен сообщил, что призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Он также призвал прекратить агрессивную войну против Украины и начать переговоры, которые приведут к справедливому и прочному миру.



