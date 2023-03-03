Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о разговоре с Лавровым на саммите G20
Энтони Блинкен провел короткий разговор с Лавровым на встрече глав МИД стран G20 (Фото:Amit Dave/Reuters)
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о своих переговорах на встрече стран G20, где состоялась также его встреча с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.
«Я разговаривал с Энтони Блинкеном, который проинформировал меня о своих обсуждениях на G20», — написал Кулеба в своем Twitter.
Он добавил, что подробно рассказал о дальнейших шагах Украины по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
«Наше следующее большое дело — обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми», — резюмировал Кулеба.
2 марта Блинкен провел короткий разговор с Лавровым. Это была их первая встреча с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным CNN, разговор длился около десяти минут в кулуарах встречи глав МИД стран G20.
Позже Блинкен сообщил, что призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Он также призвал прекратить агрессивную войну против Украины и начать переговоры, которые приведут к справедливому и прочному миру.