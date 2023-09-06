Блинкен назвал цель своего неанонсированного визита в Киев 6 сентября, 13:28 Блинкена в Киеве встретил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель своего визита в Украину, который не был анонсирован.

В своей публикации в Х (бывший Twitter) он отметил, что в Киеве встретится с украинскими партнерами США и обсудит с ними продолжающееся контрнаступление.

Также на переговорах поднимут вопрос будущих усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины.

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Вашингтон также хочет укрепить непоколебимую приверженность Киеву.

В среду, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом.

О возможности его визита неофициально стало известно лишь накануне. Официально Государственный департамент США не сообщал о поездке Блинкена в Украину и ее возможной цели.

Последний раз Блинкен был в Киеве год назад, 8 сентября 2022-го. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил разрушенный Россией Ирпень и встретился в киевском госпитале с детьми, пострадавшими в результате российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.