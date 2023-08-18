Угроза деоккупации Крыма может заставить Путина отступить — The Hill

18 августа, 18:51
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с официальными лицами, который просочился в СМИ, заявлял, что Крым является «красной линией», которую российский диктатор Владимир Путин не пересечет.

Об этом сообщает The Hill.

При этом американская сторона считает, что деоккупация Крыма — нереалистичный сценарий.

Журналисты иностранного издания также разделяют эти сомнения. По их словам, чтобы изолировать Крым, контрнаступление ВСУ должно продвигаться в Мелитополь, Армянск или Скадовск. Это было несколько затруднено после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, но, как пишет издание, украинские войска недавно совершили десантные рейды через реку.

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Прежде чем взять Мелитополь, украинским войскам надо еще освободить Токмак, который окружен развитой системой окопов, минных полей и заграждений. Кроме того, РФ держит там группировку в более 90 тысяч военных.

«Что бы ни говорил Путин о защите русскоязычных жителей Луганска и Донецка, его нынешним приоритетом является удержание Крыма. Российские наступательные операции на севере Украины и угрозы наемников Вагнера в Беларуси являются диверсией. В центре Бахмут не имеет тактического преимущества для обеих сторон. И хотя украинские продвижения, которые непосредственно угрожают Крыму, могут заставить Путина пойти на переговоры, даже это будет лишь тактикой промедления. Пока он удерживает власть, долгосрочные корыстные цели Путина никогда не изменятся», — подытожили в издании.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Владимир Путин Крым Российская агрессия Деоккупация Крыма Энтони Блинкен Война России против Украины

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