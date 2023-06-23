Блинкен обсудил с генсеком ООН угрозы России выйти из зерновой сделки 23 июня, 08:41 Блинкен обсудил с генсеком ООН угрозы России выйти из зерновой сделки (Фото:REUTERS/Ахмед Йосри)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне угроз России выйти из зерновой сделки обсудил этот вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается у Госдепартамента.



Россия заявляет, что не намерена продлевать Черноморское зерновое соглашение после конечного срока 17 июля.

Блинкен и Гутерриш пришли к согласию относительно важности соглашения для глобальной продовольственной безопасности и относительно негативного влияния его приостановления на импортеров пищевых продуктов, особенно в развивающихся странах.

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Секретарь поблагодарил Генерального секретаря за его твердую приверженность принципам Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

29 октября Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, аргументируя это взрывами в Севастопольской бухте, в которых обвиняет Украину и Британию.

Однако 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновая сделка снова была разблокирована и продлена на 120 дней — до 18 июля.

Ранее в Британской разведке сообщали, что Россия, несмотря на договоренность продлить зерновую сделку, блокирует суда и замедляет их проверки, препятствуя экспорту зерна. Это может быть связано с намерением заставить Украину возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса.

31 мая Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она блокирует зерновую сделку.