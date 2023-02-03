Блинкен перенес визит в Пекин из-за китайского воздушного шара над ядерным объектом США 3 февраля, 17:45 Китайский воздушный шар в небе над США (Фото:Chase Doak/via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой запланированный на следующую неделю визит в Пекин после обнаружения китайского воздушного шара в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Неназванный чиновник рассказал ABC News, что Блинкен не хочет идти на эскалацию, полностью отменив свой визит, в то же время не желает, чтобы этот инцидент был в центре внимания во время его встреч с китайскими официальными лицами.

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Как отмечает Bloomber со ссылкой на двух чиновников, визит Блинкена в этой ситуации дал бы Китаю неправильный сигнал.

Пентагон уже несколько дней наблюдает за китайским воздушным шаром, который был замечен над северной территорией США. Он, в частности, пролетал над Монтаной, где расположены пусковые шахты ядерных ракет. Военные решили не сбивать ее, опасаясь нанести ущерб гражданским.

Китайский МИД подтвердил, что воздушный шар был запущен в Китае, но назвал его гражданским аэростатом, который ветром снесло с курса. В ведомстве отметили, что шар использовали преимущественно в метеорологических целях и добавили, что Пекин «жалеет» о его непреднамеренном проникновении в воздушное пространство США «из-за форс-мажорных обстоятельств».

