Дмитрий Кулеба провел переговоры с Блинкеном: говорили о поставках боеприпасов 16 марта, 15:34 Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном боеприпасы для Украины и формулу мира (Фото:Mike Sega/Reuters)

В четверг, 16 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам украинского министра, стороны говорили о формуле мира и путях ускорения поставок артиллерийских боеприпасов украинской армии.

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«Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для обороны и контрнаступательных операций», — резюмировал Кулеба.

15 марта прошла десятая встреча в формате Рамштайн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба.

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По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.