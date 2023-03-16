Дмитрий Кулеба провел переговоры с Блинкеном: говорили о поставках боеприпасов
Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном боеприпасы для Украины и формулу мира (Фото:Mike Sega/Reuters)
В четверг, 16 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
По словам украинского министра, стороны говорили о формуле мира и путях ускорения поставок артиллерийских боеприпасов украинской армии.
«Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для обороны и контрнаступательных операций», — резюмировал Кулеба.
15 марта прошла десятая встреча в формате Рамштайн.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба.
По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.
20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.