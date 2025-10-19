«Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями», — сказал Зеленский в видеообращении 19 октября.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. В документе говорится о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Фонд будет совместной инициативой двух государств с равным распределением участия — 50/50. Средства фонда будут инвестироваться исключительно в Украину — в добычу полезных ископаемых, нефть, газ, инфраструктурные и перерабатывающие проекты. Полный контроль над недрами и ресурсами остается за Украиной, как и право определять условия использования национальных ресурсов.

12 апреля агентство Reuters сообщало, что одним из ранее неафишируемых пунктов соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых стало требование Вашингтона установить контроль над ГТС Украины — от российской до европейской границы.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским предложил передать украинские АЭС в собственность США.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом не поднимали вопрос собственности на украинские атомные электростанции. Он подчеркнул, что все АЭС принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью. По словам Зеленского, во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос восстановления Запорожской АЭС.