США предостерегли российского посла от эскалаций на оккупированной Запорожской АЭС 22 августа, 19:55 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

США предостерегли посла страны-агрессора РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова от военных действий в районе временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что разговор с российским послом состоялся 18 августа.

«США призвали Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией», — говорится в сообщении.

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Украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС. В понедельник, 22 августа, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара войска РФ совершили провокацию.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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