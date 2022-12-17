США предоставят оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины — Ермак 17 декабря, 02:56 В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября украинская энергосистема вошла в блекаут (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

США обещают предоставлять оборудование для скорейшего восстановления объектов энергетики Украины после российских атак. 16 декабря Россия осуществила новый массированный ракетный обстрел Украины, целью которого были преимущественно объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Он отметил, что провел встречу с помощником государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

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«Представители США со своей стороны заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности необходимое оборудование для эффективной поддержки украинского народа», — сказал Ермак.

В ходе этой встречи глава ОП проинформировал американских собеседников о последствиях последней российской атаки.