Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм, cпецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после заседания Коалиции желающих, Берлин, 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам заседания «Коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

В документе, в частности, отмечается, что прекращение ударов по энергетической инфраструктуре должно стать первым шагом к более широкому прекращению боевых действий.

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«В качестве первого шага к прекращению боевых действий лидеры призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период», — говорится в заявлении Коалиции желающих.

Кроме того, участники мероприятия подчеркнули необходимость достижения договоренностей о прекращении огня в Чёрном море — для обеспечения безопасного судоходства и экспорта продовольствия из региона, который имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

Лидеры «Коалиции желающих» также осудили систематическое усиление российских ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

Кроме того, лидеры стран подтвердили, что укрепление украинской противовоздушной обороны остается приоритетом, в частности поставки средств для перехвата баллистических ракет страны-агрессора РФ.

Российские атаки на энергетику — главное

Российские войска усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы. Под ударами оказываются электростанции, теплоэлектроцентрали, подстанции и объекты передачи и распределения электроэнергии.

Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 3 ноября 2026 года. По данным «Укрэнерго», в течение суток россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты. Под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях, а в целом разрушения зафиксировали в 14 регионах.

В результате этой атаки три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу из-за значительных повреждений оборудования. Также пострадали важные подстанции, в частности те, которые обеспечивают работу Хмельницкой АЭС. Из-за повреждений энергосистемы в ряде областей вводились аварийные отключения электроэнергии.

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11 ноября российские войска атаковали ещё шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Кроме того, в ходе атак 7−9 ноября были повреждены энергообъекты Винницкой и Одесской областей.

В результате российских ударов возникают перебои с электроснабжением, что также сказывается на работе систем водоснабжения, отопления и общественного транспорта.

17 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области.

В компании отметили, что уже второй раз за месяц один из важных объектов в Киевской области получил повреждения в результате российской атаки.