Зима, которой так боялась Европа. Как старый континент отчаянно экономит на свете и газе, чем рискует и чего в итоге достиг 3 января, 17:49 Эксклюзив NV Бранденбургские ворота в Берлине — одно из известных европейских строений, которые больше не освещаются ночью с целью экономии энергии (Фото:Paul Zinken / DPA via Reuters)

Страны ЕС существенно сокращают потребление российского газа, но цены растут, а риск энергодефицита сохраняется. NV рассказывает, как европейские правительства, бизнесы и простые граждане экономят свет и газ, чтобы снизить счета и избежать отключений.

Новогодние праздники Европа встречала в необычно теплую погоду. К примеру, в Варшаве в первый день 2023 года зафиксировали +17°C. Впрочем, если европейские города захлестнет холодный фронт вроде того, что в конце декабря заморозил часть Северной Америки, местные жители ощутят последствия уменьшения потребления российских энергоносителей, предупреждают эксперты.

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С начала вторжения в Украину подконтрольный Кремлю Газпром сократил поставки газа в ЕС на 80%. И это стало большим вызовом для европейских стран, которые широко используют голубое топливо для производства электроэнергии и привыкли 40% всего его объема импортировать из страны-агрессора.

И все же до сих пор европейцам удавалось удовлетворять внутренний спрос на электроэнергию. Кроме теплой погоды осенью и в декабре этому способствовали заранее заполненные газохранилища, усиленное использование в энергогенерации угля, а также экономия со стороны потребителей. В таких условиях европейские страны успешно выполняют принятый еще летом план по сокращению потребления газа до марта 2023 года на 15%.

Так, с августа по ноябрь страны ЕС потребили газа на 20% меньше среднего показателя, зафиксированного в этот период с 2017 по 2021 годы, констатируют в статистической организации Еврокомиссии Eurostat. К примеру, в Германии, где половина домохозяйств используют газ для отопления, его потребление уменьшилось на 20-35% в зависимости от недели.

«Это значительно превышает ожидания, – комментирует агентству AFP Лион Хирт, профессор энергетической политики в берлинской Школе Герти. — И это совершенно противоречит разговорам фаталистов, мол, люди никак не реагируют».

Но изменение погоды, а также ряд внутренних факторов усиливают риск того, что в будущем у ЕС возникнут проблемы с электроснабжением. Так, во Франции, Швеции и Финляндии к отключениям электроэнергии может привести дефицит ядерной энергии, а в Германии и Польше – нехватка угля, которую страны могут ощутить уже в конце зимы, пишет американская газета The Washington Post. Но самые уязвимые – страны Восточной Европы, которые больше других зависят от импорта энергоресурсов из России и имеют меньше энергосвязей с Центральной и Западной Европой.