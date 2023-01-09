Сделки с дьяволом. Возникнет новая энергетическая система, предусматривающая неудобные компромиссы — The Economist 9 января, 18:16 Эксклюзив NV В 2022 году из-за роста спроса Европы на сжиженный природный газ его цены резко выросли (Фото:REUTERS/Stringer)

Редактор материалов о делах бизнеса The Economist прогнозирует новые неудобные компромиссы в энергетической системе после кризиса 2022 года.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У 2022 році енергетичне потрясіння викликало хаос у Європі й більшій частині світу, розпалюючи інфляцію та посилюючи ймовірність рецесії. У 2023 році світ усе ще намагатиметься впоратися із нестабільністю наф­тових і газових ринків, але також подвоїть зусилля задля створення дешевшої, більш екологічно чистої та безпечнішої енергетичної системи. В еру викопного палива у ХХ сторіччі було укладено чимало угод із дияволом — від альянсу Франкліна Рузвельта із саудитами в 1945 році до угод Європи із пострадянською Росією. У 2023 році більшість країн укладе два нових договори із лукавим. У короткостроковій перспективі вони погодяться інвестувати у брудне викопне паливо в обмін на безпеку. У довгостроковій перспективі вони, намагаючись прискорити розширення потужностей відновлюваної енергетики, запровадять промислову політику, керовану державою.

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Переламний момент, що його зумовило вторгнення Росії в Україну, був болючим. Станом на вересень 2022 року третину 9%-ї інфляції в заможній частині світу повʼязували зі здорожчанням енергоносіїв. Обмеження газових поставок до Європи з боку президента Володимира Путіна змусило компанії та користувачів зменшити споживання на 10% порівняно з попереднім роком та викликало побоювання щодо деіндустріалізації. Поспішні зусилля Європи імпортувати скраплений природний газ (СПГ) морем викликали різке зростання його ціни у світі, що призвело до жорсткого скорочення споживання у бідніших країнах, як-от Пакистан. Ціни на нафту залишилися високими, а ОПЕК продемонструвала, що залишається загрозою, коли зменшила видобуток попри заклики президента Джо Байдена качати більше. Попит на вугілля повернувся до своїх пікових значень.