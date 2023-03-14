Макрон призвал Орбана к единству стран ЕС в вопросе войны РФ против Украины 14 марта, 16:07 Макрон и Орбан встретились в Париже (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отличается своими скандальными заявлениями касательно войны РФ против Украины, провели переговоры в Париже.

Как сообщает RFI, во время рабочего ужина в Елисейском дворце они обсудили ряд вопросов, затронув и войну в Украине.

Отмечается, что Макрон стремился подчеркнуть «единство европейских стран» в отношении войны в Украине, «европейских ценностей и верховенства закона».

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Их повестка дня также включала «промышленную политику, энергетику и миграцию».

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.