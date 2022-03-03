Макрон после разговора с Путиным: Худшее еще впереди, он хочет захватить всю Украину 3 марта, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом страны агрессора РФ Владимиром Путиным остался пессимистично настроен.

Как сообщает BFMTV, Макрон считает, что «худшее еще впереди» в ситуации с агрессией России в Украине.

В Елисейском дворце отметили, что Путин выразил «большую решимость» продолжать наступление, цель которого «взять под контроль всю страну».

В ходе разговора Путин сказал, что его «операция» проходит «по плану» и что будет «еще хуже», если украинцы не примут его условия.

Путин также подтвердил, что намерен провести «денацификацию» Украины, о чем он заявлял с самого начала войны.

«Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин. Российские амбиции — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились», — сказали в Елисейском дворце.



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