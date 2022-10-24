Макрон призвал РПЦ прекратить оправдывать агрессию РФ против Украины 24 октября, 09:37 Эммануэль Макрон призвал РПЦ сопротивляться манипуляциям со стороны Кремля (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Русскую православную церковь прекратить поддерживать военные преступления РФ против Украины.

Как сообщает агентство Reuters, об этом он сказал во время своей речи на конференции всемирной группы мира и благотворительности Сант-Эджидио в Италии, на которой присутствовал представитель РПЦ митрополит Антоний.

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По словам Макрона, кремлевским режим использует религию, чтобы оправдать войну РФ против Украины.

В связи с этим французский лидер призвал РПЦ противостоять этому.

«Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с безрассудством этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь необходимо сопротивление. Не оправдываться, не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, направленные на отрицание достоинства каждого человека», — заявил Макрон.

После начала полномасштабного вторжения РФ глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал эту агрессию и благословил российских военных на убийство украинцев.

В ответ на это ПЦУ призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить его престола.