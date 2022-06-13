Макрон приедет в Украину 15 июня — Суспільне
Президент Франции Эмануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанень подтвердил, что французский президент Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, планирует визит в Украину. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий Кассанеля.
По словам дипломата, Макрон планирует посетить Украину после визита в Молдову. Визит «не подтвержден на 100%», но запланирован, добавил он. Это будет первая поездка президента Франции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Ранее в понедельник, 13 июня, в Елисейском дворце заявляли, что у Макрона нет четких планов о поездке в Украину.
СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. Итальянская газета La Stampa писала, что Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. В правительстве Германии отказались подтвердить планы Шольца посетить Киев.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо Путину».
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