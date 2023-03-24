Говорить о России. Макрон поедет в Китай вместе с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен 24 марта, 20:04 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в начале апреля посетить Китай вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он заявил во время брифинга по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе в пятницу, 24 марта, передает Politico.

Макрон сказал, что предложил фон дер Ляйен отправиться в Пекин вместе, чтобы «говорить единым голосом». В Еврокомиссии подтвердили, что глава организации присоединится к Макрону. В начале декабря 2022 года Пекин посетил президент Евросовета Шарль Мишель.



Видео дня

По словам Макрона, он говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом и у них общие взгляды: «Взаимодействуйте с Китаем, чтобы оказать давление на Россию».

Президент Франции ранее говорил, что Китай должен помочь мировому сообществу оказать давление на Россию, чтобы страна-агрессор не применяла химическое или ядерное оружие, а также прекратила свою агрессию, передает Reuters.

20−22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Издание FT сообщило, что после встречи с главой кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин это пока не подтвердил.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.