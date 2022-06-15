Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев 16 июня — FT

15 июня, 20:50
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Марио Драги, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон планируют совместный визит в Киев (Фото:Christophe Gateau, Johanna Geron, Lisi Niesner via REUTERS)

Марио Драги, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон планируют совместный визит в Киев (Фото:Christophe Gateau, Johanna Geron, Lisi Niesner via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе посетят Украину в четверг, сообщает Financial Times в среду, 15 июня, со ссылкой на высокопоставленные источники среди европейских дипломатов и чиновников.

По информации собеседников издания, хотя визит официально не подтверждали, ожидается, что европейские лидеры встретятся с президентом Владимиром Зеленским 16 июня, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. На следующий день после их визита, 17 июня, ожидается рекомендация Еврокомиссии по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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FT со ссылкой на источники пишет, что Брюссель, вероятно, рекомендует предоставить Киеву статус кандидата при условии проведения в будущем ряда реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

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«Дипломаты в Брюсселе считают, что визит тройки в Украину необходим для того, чтобы вариант предоставления статуса кандидата в члены ЕС получил достаточно поддержки…», — сообщает издание.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что президент Франции посетит Киев 16 июня одновременно с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Официально эту информацию не подтверждали.

По информации источников агентства Bloomberg, Еврокомиссия 17 июня рекомендует лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Окончательное решение ожидается на саммите ЕС в Брюсселе 23−24 июня.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Германия Италия Франция Украина-ЕС Financial Times Владимир Зеленский Марио Драги Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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