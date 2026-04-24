Макрон заявил, что планирует уйти из политики после 2027 года

Президент Франции не планирует возвращаться в политику после завершения второго срока (Фото: Том Николсон/Пул через REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении завершить политическую деятельность после окончания своего второго президентского срока в 2027 году.

Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Le Figaro.

Во время общения с учениками в Никосии, столице Кипра, он отметил, что ранее не был в политике и не собирается возвращаться в нее после окончания второго президентского срока.

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«Самое трудное после девяти лет — это сохранять то, что ты хорошо сделал, и пытаться двигаться дальше, но иногда приходится возвращаться к вещам, которые ты сделал плохо», — подчеркнул президент.

Макрон также ответил на вопрос ученика о том, когда он решил стать президентом и до сих пор ли его интересует развитие Франции.

«Я всегда любил свою страну и всегда интересовался ее жизнью, но этого недостаточно, чтобы стать президентом. Я хотел, чтобы мои идеи могли реализоваться… Я подумал: „можно менять вещи сильнее и быстрее“, поэтому я создал политическое движение и впоследствии пошел в президенты», — добавил он.

Макрон подчеркнул, что его деятельность была и остается направленной «на борьбу за развитие Франции и Европы» и защиту ценностей, в которые он верит, подчеркнув, что для него это всегда было вопросом личной преданности.

Президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок в 2022 году, и его полномочия завершаются в мае 2027 года.