Макрон во время инаугурации упомянул об Украине: Франция должна помочь победить демократии и мужеству 7 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон подписывает документ в Елисейском дворце, 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в своей инаугурационной речи упомянул войну в Украине, развязанную Россией. Он заявил, что Парижу необходимо «действовать, избегая какой-либо эскалации конфликта», сообщает CNN.



Война России против Украины — главные события 7 мая

В то же время, по словам Макрона, Франция должна «помочь победить демократии и мужеству». Он отметил, что, переизбрав его, страна выбрала «проект независимости в дестабилизированном мире».

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«Там, где другие народы, поддавшись националистическому искушению, ностальгии по прошлому и песням идеологических сирен, которые, как считалось, остались в прошлом веке, избрали отступление, французский народ сделал выбор в пользу ясного и понятного проекта будущего. Это республиканский и европейский проект», — сказал Макрон.

Среди 500 гостей на инаугурации присутствовали бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, экс-премьер-министры, религиозные и государственные деятели.

Франсуа Олланд, Николя Саркози и Эммануэль Макрон / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

28 апреля Эммануэля Макрона официально объявили победителем президентских выборов. Он набрал абсолютное большинство голосов — 58,55%. После этого он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, пообещав увеличить военную помощь Украине.

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