Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление — СМИ 10 июня, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину после решения Евросоюза по поводу статуса кандидата на членство в ЕС для Киева, сообщает CNN с ссылкой на заявление неназванного источника в Елисейском дворце.

В пятницу, 10 июня, источник сказал журналистам, что Франция ожидает решения Еврокомиссии по заявке Украины, и время возможного визита Макрона в Украину определят, «исходя из этих параметров». Это был бы первый визит президента Франции в Украину после начала полномасштабного вторжения России.



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Издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец пишет, что возможность визита сейчас изучают, а предполагаемая дата еще не определена.



В администрации Макрона анонсировали, что на следующей неделе он посетит Румынию и Молдову, чтобы выразить солидарность Франции со своими европейскими союзниками.

До этого радиостанция Europe 1 сообщила, что президент Франции рассматривает возможность визита в Украину, где может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.

По информации источников агентства Bloomberg, Еврокомиссия 17 июня рекомендует лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Окончательное решение ожидается на саммите ЕС в Брюсселе 23−24 июня.

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