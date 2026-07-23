Рекорд обновил запрос «выехать без визы»: в июне пользователи Яндекса искали его 1251 раз, что на 118% больше, чем в феврале 2025 года (Фото: Можем объяснить)

В России резко возрос интерес к возможности покинуть страну. Пользователи массово ищут в поисковых системах информацию об оформлении загранпаспортов, безвизовом выезде и разрешениях на пересечение границы. Некоторые из этих запросов достигли пиковых значений с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом в четверг, 23 июля, пишет российское издание Можем объяснить.

Российские журналисты проанализировали динамику поисковых запросов в Google Trends за последние пять лет и в российском Яндексе с 2024 года. Выяснилось, что на фоне топливного кризиса и атак на крупные маркетплейсы интерес россиян к теме отъезда либо установил новые рекорды, либо приблизился к ним.

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Запрос «Сколько делают загранпаспорт» в российской поисковой системе «Яндекс» в июне 2026 года ввели 26 339 раз — это самый высокий показатель за весь период наблюдений. По сравнению с ноябрем 2024 года, когда таких запросов было 8203, интерес вырос более чем втрое, или на 221%.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2025 года — тогда пользователи искали эту информацию 21 616 раз. Нынешний показатель превысил тот максимум почти на 22%.

В сервисе Google Trends запрос «сколько делают загранпаспорт» в мае 2026 года впервые за последние пять лет достиг максимального уровня популярности — 100 баллов. До этого самый высокий показатель, около 96 баллов, был зафиксирован в январе.

В то же время рекорд обновил и запрос «выехать без визы». В июне пользователи «Яндекса» искали его 1251 раз, что на 118% больше, чем в феврале 2025 года, когда интерес к этой теме был минимальным. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2026 года, однако уже через несколько месяцев количество таких запросов выросло еще на 12%.

Почти вернулся к рекордным значениям и запрос «разрешение на выезд». В июне его вводили 20 629 раз — всего на 10,5% меньше абсолютного максимума июля 2025 года.

В Google Trends запрос «виза на выезд» в июле 2026 года также достиг пятилетнего максимума — 100 баллов. Для сравнения: предыдущий пик в марте 2023 года составлял лишь около 49 баллов.

Ранее сообщалось, что в российских властных структурах обсуждают возможность возвращения выездных виз.

В то же время в России растет число граждан, которым запрещено покидать страну из-за долгов. За год количество таких ограничений увеличилось на 41,5%.

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По состоянию на 1 января 2026 года у пограничной службы ФСБ имелось 8,9 млн действующих постановлений судебных приставов о запрете выезда для должников. Годом ранее этот показатель составлял 6,3 млн.

Ограничения могут накладываться из-за неуплаты алиментов, невыплаты компенсации за ущерб, задолженности по кредитам, штрафов и других долговых обязательств. При этом на одного человека может приходиться несколько исполнительных производств.

В первом полугодии 2026 года Силы обороны Украины усилили удары по территории РФ и временно оккупированным территориям Украины, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки РФ. Из-за этого во многих регионах государства-агрессора, а также в Крыму, усугубился топливный кризис: местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.

На фоне дефицита топлива рейтинг диктатора Владимира Путина в России упал на рекордные 5% — до 66%, что стало минимальным показателем почти за четыре года (с осени 2022-го).

18 июля руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия осенью планирует мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта.

23 июля стало известно, что в результате ударов украинских дронов за неделю было повреждено или уничтожено около 10% логистических мощностей маркетплейса Wildberries в России.

Склады Wildberries горели в Воронеже, Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край) и Армавире (Краснодарский край).