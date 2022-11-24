Почему эмбарго Запада означает крах нефтяной отрасли России — обозреватель 24 ноября, 17:10 Российский флаг на нефтезаводе в Иркутске (Фото:REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo)

Еще во время пандемии в России резко упало производство нефти, потому что на нее не было покупателей, и страна так и не сумела вернуться на прежний уровень. После введения потолка цен на нефть и нефтепродукты стране-агрессору придется вновь существенно сократить добычу, а это будет означать крах всей отрасли, считает международный обозреватель НВ Иван Яковина.



Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Эмбарго еще не вступило в силу, а цены на мировом рынке потихонечку сами собой опускаются до того уровня, на котором установлен потолок для России, обратил внимание Яковина.

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«Дураков нету, чтобы переплачивать за эту нефть, все понимают, что России придется отдавать ее по бросовой цене за 60 долларов, поэтому цены на нефть не растут, а падают», — отметил он.

По словам обозревателя, теоретически у России сохранится возможность продолжать экспорт нефти на азиатские рынки, однако на практике покупателей на те объемы нефти, которые были предназначены для Европы, никто на найдет. По оценкам Международного энергетического агентства, российской нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки, а, возможно, и до 2 млн.

Крах отрасли неизбежен по двум причинам, считает Иван Яковина. Во-первых, во время пандемии коронавируса нефть некуда было девать, и Россия, вынужденно сократив тогда производство, так и не сумела вернуться на прежние уровни.

«Почему? Потому что в России месторождения в основном старые, советские еще, истощенные. У них очень высокая степень обвоженности, то есть там много воды, и как только вы прекращаете добычу из такого месторождения, оно быстро заполняется водой и все — вы уже больше оттуда никакой нефти вытащить не сможете. Точнее сможете, но с использованием современных сложных технологий, которых у России нет, а есть они только у западных нефтесервисных компаний. Но прикол в том, что и эти, и подобные им компании поменьше уже сдернули с российского рынка», — пояснил обозреватель.

Вторая причина — России негде хранить добытую нефть: нет ни танкерного флота, ни хранилищ.

«Если российское правительство еще и запретит продавать нефть по цене 60 долларов и ниже, в соответствии с ценовым потолком, то у нефтяников начнутся просто массовые разорения, закрытия скважин, в общем российская нефтяная отрасль просто сдохнет», — подытожил Яковина.

Страны G7, включая США, а также Европейский Союз и Австралию, вводят ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом с 5 декабря. Этот шаг является частью санкций, направленных на сокращение доходов Москвы от экспорта нефти, чтобы у нее было меньше денег для финансирования вторжения в Украину.

Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть. В Евросоюзе полагают, что ценовой коридор будет существовать в пределах от 30 до 70 долларов за баррель.

Тем временем нефть на мировых рынках еще в сентябре подешевела до минимума за полгода.