Япония дала принципиальное согласие на эмбарго нефти из России 9 мая, 06:52 Цей матеріал також доступний українською Кисида не назвал сроков эмбарго Японии на нефть из РФ (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Япония согласна «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению России в Украину.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида после онлайн-встречи лидеров Большой семерки 8 мая, сообщает CNN.

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«Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и, основываясь на заявлении лидеров Большой семерки, мы решили принять меры эмбарго на российскую нефть в принципе», — заявил Кисида.

По его словам, это было «трудным решением», поскольку Япония зависит от импорта большей части своих энергоресурсов.

Вместе с тем, Кисида не назвал сроков эмбарго Японии на импорт российской нефти. Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда заявил, что, учитывая «ограниченные ресурсы», стране трудно немедленно присоединиться к Евросоюза в связи с его планами запретить импорт нефти из РФ.

По итогам саммита Большой семерки, в которой участвовал президент Украины Владимир Зеленский, лидеры G7 подтвердили, что они будут постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов, в том числе от российской нефти.



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