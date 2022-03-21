Страны ЕС рассмотрят возможность введения эмбарго на нефть из России — Reuters 21 марта, 09:03 Цей матеріал також доступний українською ЕС рассмотрит возможность введения эмбарго на российскую нефть (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России из-за развязанной ею войны против Украины, сообщает Reuters.

«Мы работаем над пятым раундом санкций и предлагается много новых имен», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, затем президент США Джо Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с союзниками по НАТО, ЕС и в формате G7.

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Дипломаты рассказали агентству, что страны Балтии настаивают на нефтяном эмбарго как на следующем логическом шаге, в то время как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

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Россия предупредила, что санкции ЕС в отношении ее нефти могут побудить ее к закрытию магистрального газопровода в Европу. ЕС получает из РФ 40% своего газа, а Германия — одна из наиболее зависимых от России экономик ЕС.

Германия также является самым крупным покупателем российской нефти в ЕС.



Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Позиция Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, вероятно, окажется решающей.



Президент Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть «табу» по санкциям.



Дипломаты заявили, что химическая атака РФ против Украины или массированная бомбардировка Киева могут стать поводом для введения энергетического эмбарго.



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