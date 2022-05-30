Лидеры ЕС заявили, что не смогут согласовать эмбарго на российскую нефть на саммите 30—31 мая 30 мая, 17:25 Цей матеріал також доступний українською В Евросоюзе не готовы принять шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры Евросоюза не смогут согласовать эмбарго на российскую нефть во время саммита 30−31 мая в Брюсселе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления участников встречи.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС еще не готовы окончательно согласовать решение. Она усомнилась в том, что «проблема будет решена в ближайшие 48 часов», сообщает The Washington Post.

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По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, скорее всего, ЕС придет к соглашению до следующего саммита в конце июня.



Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что переговоры непростые, но он не сомневается в принятии решения «в ближайшие дни, недели».

«Мы немного увязаем в деталях и забываем общую картину… Это всего лишь деньги, а украинцы отдают свои жизни. Мы можем и должны поддержать их, хотя бы из личных интересов, потому что только после поражения России мы сможем чувствовать себя в безопасности в Европе», — прокомментировал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Reuters ознакомилось с черновиком документа, согласно которому, шестой пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

«Но лидеры не будут договариваться об этом сейчас, а вместо этого попросят дипломатов и министров найти решение, которое также обеспечит справедливую конкуренцию между теми, кто еще будет получать российскую нефть, и теми, кто будет от нее отрезан», — пишет агентство.

Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что на данный момент «никаких компромиссов нет» и что страна готова поддержать шестой пакет санкций против России, если будет принято решение для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. По его словам, такого решения сейчас нет.

Президент Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров ЕС 30−31 мая в онлайн-формате.

Евросоюз уже около месяца пытается согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине. В этот пакет планируется включить эмбарго на российскую нефть.

ЕС необходимо, чтобы все 27 государств-членов согласились на эмбарго. Венгрия — один из главных противников такого шага. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

СМИ сообщали, что в ЕС были готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии или предложить отсрочку стране, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций против РФ.

Нефтяное эмбарго – экономическая кастрация России – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/AG-dUj2gRBs

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